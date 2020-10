Conheça a chapa de vereadores do Avante

Conheça abaixo a chapa de vereadores do Avante de Santa Bárbara d’Oeste. O partido apoia Fabiano Pinguim/Podemos como candidato a prefeito.

Bruna da Bruturismo

Professora Cileide

Carlinhos Bad Boy

Dartanhan de Campos

Dennis Moraes

Erica do Rancho do Careca

Pastor Euzito Alves

Evanildo Lucas

Felipe Henrique

Gilberto Chicotti

Helena Gomes

Hilquias Cabeleireiro

Dr. Eduardo Bonfim

Leandro Borges

Branco Nobre

Luciene Lima

Luiz Haul

Neco do Conquista

Mercedes Vendedora

Paula Ramos

Renato Chorão

Rodrigo da Coleta

Ronaldo Seven

Teresa Rocha

Thais Alves

Jesus Vendedor