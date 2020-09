Chapa de vereadores do PSol Americana

O PSol de Americana apresenta sua chapa de vereadores com sete candidatos. O partido terá como candidato a prefeito Adriano Chapolin.

Bruno Canova, filho de metalúrgico e operária textil. Graduado em Artes Visuais, trabalha como criador publicitário.

Anderson Bidù, um estudante visionário, revolucionário, pai e temente ao amor.

Miriam Naves, insistente e assistente social, socialista, feminista, mãe e avó

Professor Marcos Neves: formado em Pedagogia, Geografia e História, tem como prioridade a luta pela classe trabalhadora de Americana.

Joilson Silva Técnico de enfermagem, funcionário público-CAISM Hospital da Mulher;

Militante do SUS, radicalmente contra as terceirizações

Professora Denize Ramos:ministra aula há 38 anos nas periferias. Historiadora,Doutoranda Unicamp. Ativista pelos direitos das mulheres e de todos que sofrem injustiça social.

Professora Sirlei Pontes do SINPRA: sindicalista, militante da classe trabalhadora.