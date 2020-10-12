Veja chapa de vereadores do PSB Americana

Veja abaixo a chapa de candidatos e candidatas a vereadores do PSB Americana. O partido apoia Chico Sardelli/PV a prefeito.

ANESIO DO ALTO CUSTO
CAMILA CALEGAR
CANHA
CARLOS PRÓSPERO
CHICO BARBIERI
DANI MIRANDA ÍNDIA
ERIKA REIS
JANICLER
JESUS DEZIDERIO
JORGE DO BAR
JOSÉ RICARDO
JOSÉ TERTOLINO
LAURA DA AMBULÂNCIA
MATHEUS LIRANI
MOACIR SOUZA
PAULINHO SERRALHEIRO
RENATA CAMARGO
RODRIGO ETANIN
RODRIGO NÃO NÃO
ROSELI BALLISTIERO DA ENFERMAG
SANDRA MUNHOZ
SHAWLYN VIGILANTE DO INSS
SIMONE MOITINHO
SOLDERA
SUSI
THIAGO SABINO
VITÃO BAR DA LAPA
ZAGALLO
ZENILTON ZÉ GUEDES

 

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