Chamaram a Gama pra encerrar ‘live’ no bar do Zanaga

A Gama (Guarda Municipal de Americana) precisou intervir para fechar um bar no bairro Antonio Zanaga na noite deste domingo. O movimento era grande e havia som ao vivo- uma ‘live’ com gente no local. A equipe Bravo contou com o apoio da Uvisa (Vigilância Sanitária) na autuação do ‘evento’. A ação aconteceu por volta das 19h30 no bar ‘da Lu’, que fica na avenida Cecília Meireles, a principal do bairro.

Depois de pedidos e informes que falavam em grande aglomeração no ‘bar da Lu’ com som ao vivo e muitos frequentadores sem máscaras, a equipe da Gama foi até o local. Os reclamantes ainda informavam que o ‘povo’ estava até obstruindo a rua (passagem de carros), forçando os veículos a usarem ruas alternativas para seguir caminho.

Assim que a equipe chegou ao local, a via pública foi liberada. Os guardas fizeram contato com a proprietária do estabelecimento, que foi devidamente orientada e notificada. As atividades no local foram encerradas e o bar fechado.

Ainda pelo local, foram autuados e recolhidos ao pátio municipal dois veículos que estavam estacionados em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.