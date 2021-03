Challenge do TikTok, Clau e Milkee exploram relacionamentos

Em tempos de isolamento social, escolher quem nos acompanha durante o passar do tempo é essencial. Sorte de Milkee, que, nesta sexta-feira (19), estreia ao lado de Clau seu novo single “Bem Acompanhada” em todos os aplicativos de música. Lançada pela Embrace Music Brasil, a faixa também ganhará um clipe inédito, disponível na quinta-feira seguinte (25).

Com forte influência do R&B e guitarras modernas ao estilo do neo-soul que vem ganhando as redes sociais, “Bem Acompanhada” aborda, em seus versos, a resistência e fechamento naturais de ciclos e relacionamentos, além do processo de se abrir novamente para as pessoas e possibilidades. “Você pode e deve estar bem acompanhada a sós, mas há sempre a opção de encontrar pessoas que te fazem bem”, reflete a artista.

Milkee e Clau trabalharam juntas na finalização da música, com ambas adicionando um pouco de suas influências e ideias na letra. “É uma música empoderada mas que também é sexy. Queremos que ela abranja todos os tipos de público, sem distinção”, explica Milkee, orgulhosamente parte do grupo LGBTQIA+.

Apesar de seus primeiros versos terem surgido há alguns anos, o single foi completamente repaginado para sua gravação — produzida por Lucas Vaz e mixada por Arthur Luna. A ideia foi criar atmosfera com cadência atraente nos beats, realçando as estrofes sensuais.

Disponível em todos os aplicativos de música a partir de 19 de março, “Bem Acompanhada” foi especialmente programada para o mês da Mulher, a fim de reforçar a liberdade afetiva do gênero e promover a visibilidade de artistas mulheres na cena brasileira. A música também foi escolhida pelo TikTok como challenge oficial do mês,com ações especiais programadas para a rede social de vídeos curtos.

Esse é o primeiro lançamento de Milkee em 2021, vindo em sequência ao single “Tô Solta” e “Não Demore”. Em seus trabalhos, a artista se destaca pelo uso de rimas e seu pop colorido e alegre, que também dita o tom de seus animados videoclipes. O de “Bem Acompanhada”, inclusive, já tem data para chegar ao YouTube: 25 de março.

Sobre Milkee:

Em constante reinvenção, Milkee já rodou o mundo em busca de desenvolver sua arte. Seja estudando atuação em Nova Iorque ou recomeçando artisticamente como cantora em Los Angeles, a paulistana é versátil e não se limita a rótulos na hora de se expressar. Filha de uma cantora de ópera, obviamente a aptidão à música se destacou, e logo na adolescência teve seus primeiros contatos com diferentes gêneros que ajudaram a construir seu estilo.

Desde então, já são mais de dez singles lançados, com destaque ao produtivo 2020, marcado por parcerias com Malcolm VL e VersusX (“Não Demore”) e Juliana Arv (“Sapeca”), além dos singles “Não Quero Love Quero Din”, “Tô Solta” e “Volta Pra Casa”, entre outros.

Suas músicas são sempre baseadas em experiências pessoais, que vão desde fatos cotidianos à vivência enquanto mulher LGBTQI+. Em termos instrumentais, a influência de sua atual fase vem de artistas como Doja Cat, Dua Lipa, Danileigh, Megan Thee Stallion, Jaden Smith e Billie Eilish.

Mais do que apenas bons sons, Milkee almeja levar sua mensagem importante e, ao mesmo tempo, leve, com arranjos divertidos e perfeitos às diversas ocasiões e públicos. A coragem em se reinventar faz dela uma artista sempre fresca, capaz de unir à sonoridade brasileira o que há de mais inovador na arte global.