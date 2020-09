Cesta básica. Pague Menos na última fase de doações

A Rede de Supermercados Pague Menos, que possui 29 lojas em funcionamento em 16 municípios do interior de São Paulo, chega à fase final da campanha em prol da solidariedade contra a Covid-19 doando cesta básica. No total, a empresa chegará aos R$ 2 milhões em cestas básicas doadas por meio do Instituto Pague Menos. Segundo o presidente da companhia, Jefferson George, a empresa cumpre seu papel social de entender o momento complicado pelo qual o mundo está passando e contribuiu para que em momentos muito críticos a situação tivesse seus efeitos minimizados: “Buscamos auxiliar a população que precisa e tem enfrentado muitas dificuldades, tanto econômicas quanto de saúde, neste momento de crise”.

Na última fase da ação, que terá início nesta quarta-feira 16 de setembro e segue até 15 de outubro, será atingida a marca de aproximadamente 50 mil cestas básicas distribuídas nas cidades onde a rede atua, para o fundo social e instituições cadastradas no Instituto Pague Menos — que, por sua vez, faz o acompanhamento das doações. “Desde o começo da empresa, entendemos que o ‘Pague Menos – Faz sua vida melhor’ é realmente o nosso foco — auxiliar pessoas no que for preciso. Por isso, estamos realmente dispostos a ajudar e a nos colocar no lugar do outro. Sem ações deste tipo, acreditamos que o agravamento da pandemia teria um impacto muito maior. Portanto, é fundamental uma conscientização de todos sobre a importância de praticar a solidariedade e estar genuinamente preocupados em ajudar o próximo”, explica.

Além dessa iniciativa, a companhia normalmente já realiza outras ações com doações mensais de produtos para projetos sociais. “São dezenas de solicitações diárias, que o Instituto Pague Menos analisa com muito cuidado, pois reconhecemos a importância destas doações para a comunidade”, conta Jefferson. A empresa também atende à solicitação de alguns grupos de voluntários, oferecendo um desconto considerável em cestas básicas, que são compradas por pessoas interessadas em ajudar entidades carentes.

Com 31 anos, completados recentemente, a Rede de Supermercados Pague Menos sempre manteve ações sociais com doação de alimentos e, algumas vezes, com repasses financeiros. É comum os pedidos chegarem por meio de igrejas, entidades, grupos de voluntários e até mesmo pelas prefeituras das cidades. Há pouco mais de um ano, essa responsabilidade passou para o Instituto Pague Menos, que cuida do processo e ainda contribui com importantes instituições, como Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa), NISFRAM, Colorado Esporte Clube, Sopão Jardim Brasil, entre muitos outros. Desde 2017, a empresa entrega um Relatório Socioambiental, que é uma compilação dos investimentos anuais.