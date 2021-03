Cervejas para o Outono

A queda leve da temperatura trazida pelo outono sempre pede uma bebida um pouco mais acolhedora. Diferente do verão, em que os astros são as cervejas mais refrescantes, com adição de frutas ou com o lúpulo em primeiro plano, a estação pede aquele toque a mais de malte.

A gente separou abaixo uma lista de cervejas perfeitas para você degustar enquanto curte as temperaturas um pouco mais amenas. Com as dicas, você pode achar que estamos, na verdade, te indicando uma paleta de cores para o outono. E, sim, é quase isso, mesmo: a gente vai colorir seu copo com esse mix de cervejas avermelhadas e amarronzadas que a gente tanto gosta.

La Trappe Quadupel 330ml

Onde encontrar: soubebelier.com.br

A queridinha pelos fãs da cervejaria trapista holandesa. Líquido âmbar e aroma de frutas secas e/ou maduras (figo e banana). Mais doce do que café cortesia de buffet, tem corpo alto e leve sensação alcoólica no gole. Bela cerveja pra encerrar a “session”. Teor Alcoólico: 10%

No Bebelier (soubebelier.com.br), você pode comprar cervejas artesanais a preço de custo. Os valores acessíveis estão liberados mediante a compra do Bebelier Pass, que pode ser parcelada em até 12 vezes de R﹩20,83. O Bebelier (como a empresa chama o cliente do Bebelier Pass) pode comprar a quantidade de cervejas que quiser e recebe em casa, em qualquer lugar do Brasil. Quem optar por não adquirir o Pass também poderá comprar as cervejas da loja, mas pelo seu preço de mercado.

Cerveja Belga Duchesse Chocolate Cherry 330ml

Onde encontrar: soubebelier.com.br

É mais uma variante da Grande Duchesse. Esse rótulo é a Duchesse Cherry que, pouco antes do envase, leva uma adição de um destilado de cacau, trazendo ao conjunto as notas de chocolate (mas não aquele chocolate ao leite – pensa naqueles com maior percentual de cacau). Conjunto equilibrado com final de gole ácido e extra seco, mistura dois grandes ícones da cultura Belga: Cerveja e chocolate. Teor alcoólico: 6.8%.

Fielder Beer com Avelã – Cervejaria Campos do Jordão

A avelã é o grande destaque dessa cerveja, aparecendo de forma destacada no aroma e sabor. Acobreada e brilhante, a Campos do Jordão Avelã tem dulçor leve, corpo médio-leve e ótimo equilíbrio.

