Cervejaria popular lança canal de música

A Crystal vai dar um significado muito mais especial ao “sextar”. A Cerveja dos Encontros lança nesta sexta-feira (28) um novo programa proprietário de entretenimento, o Trilha de Sexta. Apresentado por Jack Petkovic e o já conhecido garçom Orestes, o programa vai reunir muita música boa e bate papo, além de abrir espaço para novos talentos.

“Com a pandemia, os shows foram adiados e muitos eventos cancelados. Mas não podemos deixar de levar entretenimento de qualidade aos nossos consumidores”, explica Eliana Cassandre, head de marketing da Crystal. “O Trilha de Sexta nasce com o DNA da Crystal, leve, descontraído e engajador. Vamos elevar o astral e tornar o happy hour muito mais musical”, complementa.

Para apoiar e incentivar novos talentos, o Trilha de Sexta ainda conta com um espaço especial para divulgação. Intitulado “Vitrine Crystal”, o quadro do Trilha de Sexta vai apresentar playlists com artistas diferentes que estão começando a carreira. As inscrições para participar devem ser realizadas através do portal R7.

O Trilha de Sexta é produzido em parceria com o R7 e estará disponível todas as sextas-feiras, às 19h, no www.r7.com.br.