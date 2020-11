Cervejaria Nacional apresenta cerveja oficial do Pint of Science Brasil

Cervejaria Nacional, primeira entre as micro-breweries de São Paulo, apresenta na carta uma parceria de peso. Será lançado no dia 16 de dezembro e dia 18 no serviço de salão, a cerveja oficial 2020 do Pint of Science Brasil – Origem de espécies. O rótulo de estilo Brazillian Wild (R$ 23 – 330 ml / 33 – 570), foi desenvolvido por cientistas brasileiros e utilizada levedura selvagem diretamente de colmeias de abelha uma cerveja única no quesito sensorial e que ainda não temos no nosso território.

Idealizadora da cerveja e doutora em biotecnologia, Ana Carolina de Carvalho teve a ideia de isolar as leveduras de colmeias e descobriu que essas possuíam potencial sensorial e possibilidade de extração do sabor e aroma. Por conta dessas características, decidiu utilizar as leveduras para a fabricação da primeira cerveja oficial do Pint of Science Brasil.

Guilherme Macedo, cervejeiro e sommelier da Cervejaria Nacional, também idealizou o projeto e ressalta a importância da parceria. “O objetivo também é de fomentar a ciência, envolta em um processo de produção de uma cerveja”. Luiz Almeida, diretor nacional do Pint of Science e um dos participantes do projeto comentou: “Para aproximar ainda mais esses dois mundos, o da cerveja e o da ciência, fizemos essa parceria incrível com a Cervejaria Nacional e o Laboratório de Astrobiologia da USP. O resultado foi a Origem das Espécies”. A produção da cerveja também teve colaboração de Rene Aduan, biólogo e cervejeiro.

Pint of Science Brasil é considerado o maior evento mundial de divulgação científica em bares e restaurantes, com183 cidades cadastradas. O Brasil é o país que concentra o maior números de participantes no mundo. Por conta da pandemia da Covid-19, os eventos presenciais foram cancelados e lives foram realizadas para o público.

A Cerveja Oficial do Pint of Science Brasil estará disponível nas plataformas delivery da Cervejaria Nacional (google play) e nos aplicativos ifood, Uber Eats e Rappi.