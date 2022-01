Cervejaria lança nova IPA no Brasil

Primeiro lançamento do ano, a Cervejaria Nacional, com unidades em Pinheiros e no Tatuapé, começa 2022 a todo vapor e apresenta como novo rótulo na carta a IPA Patagônica. Para refrescar durante os dias quentes, a cerveja segue disponível para clientela no atendimento de salão e via delivery.

IPA Patagônica (R$ 36 570ml – bar | R$ 51,10 1L – delivery) é uma cerveja que leva no preparo maltes e lúpulos da Patagônia, região no extremo do nosso continente Sul Americano. A nova criação é de coloração dourada clara, tem corpo leve e intensidade aromática que remete à frutas tropicais como manga, pêssego e melão. O rótulo apresenta 5,2% de álcool e 35 de IBU, considerado de médio pra alto na escala de amargor.

No delivery próprio da Cervejaria Nacional, de segunda a quarta-feira, a casa oferece promorção de até 50% de desconto.

Sobre a Cervejaria Nacional

Nascida como micro-cervejaria em 2006 e instalada desde 2011 em Pinheiros, a Cervejaria Nacional é a primeira fábrica-bar de São Paulo. Suas cervejas, servidas como chope e criadas pelo sócio e mestre-cervejeiro Luis Fabiani, são produzidas ali mesmo por Marcos Braga, em plena Avenida Pedroso de Moraes, quase esquina com a Teodoro Sampaio. Os cinco rótulos da casa levam o nome de lendas brasileiras, como a Sa´si Stout e a Kurupira Ale. Além da campeã de vendas, a Mula IPA, que já se tornou referência no meio cervejeiro e atrai uma legião de apreciadores.

Em um espaço de três andares, a Nacional reúne fábrica, bar e restaurante. No térreo, está localizada uma fábrica toda envidraçada, onde toda a cerveja é produzida e na qual estão dispostas as enormes panelas de cozimento e os tanques de fermentação. No primeiro andar, o bar com torres de cerveja, revela uma vista privilegiada para a produção. E o andar superior dá espaço a um salão, de clima mais reservado e intimista, para aqueles que preferem ficar longe da badalação. O cardápio sugere harmonizações entre os chopes artesanais com carnes e pratos, acompanhados de molhos especiais, alguns à base das cervejas da casa.

Serviço

Site: https://www.cervejarianacional.com.br/

Delivery: Rappi, Uber Eats e iFood ou aplicativo próprio https://deliverydireto.com.br/cervejarianacional,

Unidade Tatuapé: Rua Retiro Grande, 91

Unidade Pinheiros: Av. Pedroso de Morais, 604

Horário: Segunda a sábado, 11h ás 23h; Domingo 11h ás 19h

Email: [email protected]