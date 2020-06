Cervejaria completa 6 anos e lança da Belgian Specialty

Neste ano, a Cervejaria Dádiva completa seis anos e comemora o aniversário com o lançamento da Dádiva VI, uma Belgian Specialty que traz em sua receita amoras selvagens in natura, o que confere a essa cerveja turva uma coloração avermelhada, puxando para os tons de violeta.

Envelhecida em barricas de Bourbon fresco, a Dádiva VI traz em primeiro plano o sabor intenso da fruta combinado com a baunilha do carvalho americano. As notas de acidez aparecem em seguida. Com 9% de teor alcoólico, ela acompanha bem queijos maturados e de cabra, cheesecake e panna cotta. Aconselha-se servi-la entre 8 e 12°C.

A Dádiva VI está envasada em uma elegante garrafa de 375ml e poderá ser encontrada a partir do dia 24/6 em bares que estão trabalhando com sistema de delivery e take away e em e-commerces de todo o país, além de poder ser retirada na própria fábrica da Dádiva aos sábados, das 11h às 16h, na cidade de Várzea Paulista. O preço sugerido para a venda é de R﹩ 45,00.

Sobre a Dádiva e os seis anos da cervejaria

A Dádiva é uma cervejaria que se desafia e que se aprimora a todo tempo, explorando suas possibilidades cada vez mais a fundo, com originalidade. Uma produtora nacional reconhecida pela sofisticação, sutileza e cuidado com os detalhes na seleção dos ingredientes, na elaboração das receitas, nos processos de produção, na escolha dos parceiros e no modo como se posiciona, se engaja e se comunica com o mundo.

Ela tem à frente de sua gestão dois dos principais nomes do mercado nacional de cervejas, os sócios Luiza Lugli Tolosa – fundadora, administradora de empresas pela Universidade de São Paulo (USP) e uma das principais porta-vozes femininas no meio cervejeiro – e Victor Pereira Marinho, cervejeiro há 10 anos e mestre cervejeiro responsável pelas criativas receitas da cervejaria. Ambos os profissionais possuem especializações cervejeiras pelo Instituto da Cerveja Brasil (ICB).

Os seis anos da cervejaria marcam sua consolidação como uma das melhores, mais inovadoras e mais engajadas socialmente do mercado. Desde sua inauguração, em 2014, a marca já lançou mais de 160 rótulos de cervejas.

A Dádiva trabalha constantemente para: trazer cervejas de extrema qualidade para um público cada vez maior; ser cada vez mais consciente e sustentável; buscar a igualdade de gênero e a valorização da mulher no meio cervejeiro e fora do setor; inovar sempre, abrindo novas frentes artesanais (como a criação de um charuto em parceria com uma reconhecida produtora); disseminar pelo mundo a cultura da cerveja artesanal brasileira, apostando na produção de rótulos colaborativos com cervejarias de outros países e participando constantemente de eventos internacionais do segmento; além de promover cultura e ajudar a movimentar a economia da cidade onde está instalada, com a abertura da fábrica para visitações gratuitas, shows e feiras com produtores locais, disponibilizando cervejas artesanais a preços acessíveis.