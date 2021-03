Cervejaria chega a Santa Bárbara; 3 Américas

Mais um empreendimento se instalará em Santa Bárbara d’Oeste. No segundo semestre deste ano, a Cervejaria 3 Américas chegará ao Villa Multimall (antigo Vic Center), em espaço com mais de 500 m2 de área e com mais de 200 lugares em um ambiente amplo e planejado.

De acordo com o empreendimento, “esta será a maior operação do gênero em toda a região”. Nascida em Sorocaba, a Cervejaria 3 Américas oferecerá um ambiente amplo e planejado para gerar a experiência de consumo e degustação de sabores e aromas de cervejas de fabricação própria, com marcas premiadas nacionalmente.

“Santa Bárbara d’Oeste vive um momento especial, de transformação e de inovação. Nos últimos anos a nossa cidade enfrentou o desafio econômico com muita sabedoria. Prova disso é resultado positivo na geração de empregos em 2020 e no início de 2021. Hoje estamos estruturados e podemos colher os frutos com o anúncio de novos empreendimentos”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.