Cervejaria de Americana na ‘rota gastronômica do Estado’

A Cervejaria Artesanal Kalango, de Americana, foi selecionada para participar do Programa Rotas Gastronômicas Paulistas, projeto do Governo do Estado que tem o objetivo de valorizar o produto regional, ressaltando a identidade única do produto e divulgando-o para outras regiões do País. A iniciativa de indicar o estabelecimento partiu da Unidade de Turismo, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Pelo cronograma, de 28 de fevereiro a 4 de março, serão realizadas entrevistas com os responsáveis pelo empreendimento e filmagens no local para o lançamento do projeto, previsto para abril, em data ainda a ser definida pelo Governo do Estado.

“A Unidade de Turismo vem trabalhando neste programa junto às outras cidades da Região Turística do Bem Viver, e este resultado é muito importante para Americana e toda região. O projeto traz visibilidade ao produto característico do município na Rota da Gastronomia do Estado de São Paulo e por meio da Revista Digital Mundo Mesa”, comentou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A Região Turística do Bem Viver é composta pelas cidades de Americana, Elias Fausto, Campinas, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Hortolândia, e todas elas participam do Programa Rotas Gastronômicas SP. Entre as sete cidades, foram selecionados os 15 melhores elementos da gastronomia de cada região. Os critérios e etapas para a seleção foram definidos pela Secretaria de Turismo do Estado.

Americana, por meio da Unidade de Turismo, sugeriu dois estabelecimentos e dois produtores que atendiam aos critérios estabelecidos pelo Estado. O município atingiu a nota máxima, juntamente com outros municípios da Região do Bem Viver: Campinas e Santa Barbará d’Oeste. O produtor selecionado de Americana, entre os 15 da região, foi a Cervejaria Artesanal Kalango, cuja fábrica fica na Vila Biasi e a loja, no Jardim São Pedro.