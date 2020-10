Cerveja no café da manhã? Hoppy Breakfast, Oat Cream DIPA

A nova linha Hoppy Breakfast, da Cervejaria Dádiva, traz duas Oatmeal Cream Double IPAs com 70% de aveia em suas receitas. Segundo Victor Marinho, sócio e mestre cervejeiro da produtora paulista, a ideia é mostrar como a aveia pode mudar a textura e as características sensoriais de uma NE DIPA. Por isso, na boca, espere cervejas extremamente cremosas e uma sensação sedosa e reconfortante. As cervejas dessa linha trazem, também, lúpulos experimentais.

Na #1, foram utilizados os lúpulos HBC 682 e EXP6297, conferindo aromas e sabores de frutas amarelas, como pêssego e manga, além de um toque de coco, baunilha e morango.

Na #2, vem uma mescla dos lúpulos HBC 586 e EXP6277, com aromas e sabores de frutas cítricas, além de um toque de frutas brancas, como uva e lichia.

Nesta linha, ambas as cervejas apresentam 8,2% de teor alcoólico e as temperaturas indicadas para o consumo varia entre 4º C e 8º C. As latas são de 473ml e a sugestão de harmonização são carnes intensas e gordurosas ou hambúrguer de cogumelos.

As duas cervejas da linha Hoppy Breakfast estão disponíveis em bares e empórios especializados em cervejas artesanais, além de ecommerces. O preço sugerido é R﹩ 35.

Sobre a Dádiva

Inaugurada em 2014, a Dádiva está localizada no interior de São Paulo, entre as Serras do Cristal e do Japi. A microcervejaria artesanal nasceu com o intuito de abrir os horizontes das bebidas artesanais e é conhecida pela sofisticação, sutileza e cuidado com os detalhes – seja na seleção dos ingredientes, elaboração das receitas, processo de produção, escolha dos parceiros ou no modo como se posiciona, se engaja e se comunica com o mundo. Aposta constantemente em inovação, abrindo novas frente no universo artesanal e trazendo o inevitável diálogo entre a cerveja e outros mundos, como o do vinho, o do charuto, o do café, e outros. A cervejaria promove semanalmente uma importante interação cultural regional em sua fábrica com o projeto Dádiva 2Go, que traz eventos com entradas gratuitas aos sábados.