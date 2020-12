Cerveja com tangerina brinda chegada do verão

A estação mais quente, viva e alegre do ano está chegando, e para brindar em grande estilo, a Berggren acaba de lançar a Sour Tangerina. A cerveja foi desenvolvida especialmente para o verão. A Berggren Sour Tangerina possui espuma cremosa e frisante. No aroma e sabor possui notas de tangerina, fruta nativa do sudeste da Ásia e que também é conhecida como mexerica ou bergamota.

O baixo amargor e a acidez moderada dão o equilíbrio perfeito do estilo Sour, que é conhecido pelo sabor ácido e aroma frutado. A Sour Tangerina é uma cerveja bastante leve, refrescante e fácil de beber. A garrafa com 355 ml será vendida pelo preço sugerido de R$13,00.

Sobre a Berggren

A Berggren é uma cervejaria que foi oficialmente inaugurada em novembro de 2015. Quem está à frente dos trabalhos é o Diretor Geral Lucas Berggren. A empresa teve seu projeto iniciado entre 2008/2009, quando a família Berggren começou a estudar o funcionamento dos equipamentos para a montagem da fábrica e entre 2013/2014 a família, que tem atuação na indústria têxtil, ganhou um fôlego financeiro e deu retomada definitiva ao projeto.

Produzindo cervejas de estilo clássico, e outras inspiradas na Escola Americana, a Berggren Bier conta com uma fábrica piloto (com laboratório e estrutura de envase) para testar as cervejas – algo presente em poucas cervejarias do país.