CEO da Accell, ex Itron, Henrique Costa deixa cargo

O empresário Henrique Costa, CEO da empresa Accell, em Americana, anunciou a saída do cargo na tarde desta segunda-feira. Costa publicou uma nota no instagram (leia abaixo). A empresa multinacional mexicana é uma das maiores de Americana e ainda não divulgou os motivos da saída do CEO.

Ele esteve bastante ligado nos últimos meses ao vereador de Americana Jr Dias (MDB) e teve até seu nome ventilado para ser candidato. Nas redes sociais, ele se apresenta como presidente do InverGroup, que reúne empresas e tem um projeto ousado.