Centro Paula Souza valoriza o Dia do Idoso com cursos e ações sociais

O Dia do Idoso, 1º de outubro, é uma oportunidade para valorização da população com mais de 60 anos de idade que são mais de 28 milhões e representam 13% da população do país. Segundo projeção do IBGE (2018), o percentual deve dobrar na próxima década. Atenta a essa tendência demográfica, a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Rubens Lara, de Santos, desenvolve o projeto Nova Era – Melhor Idade de cursos de Informática, Espanhol e Inglês voltado a esse público.

O aumento da expectativa de vida mudou o perfil dessa faixa etária, que ficou mais longeva e precisa continuar trabalhando e se atualizando. Em Santos, neste período de quarentena, as aulas continuam sendo realizadas pela plataforma Teams e 120 alunos concluirão as habilitações no fim do ano.

Para o diretor da Fatec Baixada Santista, de Santos, Jorge Monteiro, esta iniciativa proporciona um aprendizado mútuo para os estudantes e a comunidade fatecana. “Pela sua larga experiência, os idosos são uma influência positiva para os estudantes dos cursos tecnológicos e esta convivência propicia oportunidades para novas amizades, formação de grupos de interesse e a possibilidade de uma nova vida.”

Em funcionamento desde 2010, o projeto Nova Era já formou 1.752 alunos. A iniciativa teve sempre uma boa adesão porque 30% da população da Baixada é representada por pessoas com idade superior aos 60 anos.

Outras Fatecs e Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) também oferecem cursos de inclusão digital e empreendedorismo voltados a esse público, que serão retomados gradativamente a partir do cronograma de retorno às aulas.

Longa vida com carinho e prevenção

Além de capacitações, algumas Etecs desenvolvem atividades de estágio em parceria com instituições sociais. A Etec Prof. Mário Antônio Verza, localizada no município de Palmital, na região de Bauru, preparou uma atividade especial para o Dia do Idoso. Os alunos do curso técnico de Enfermagem produziram cartões com mensagens personalizadas que serão entregues nesta quinta-feira (1º) aos moradores da casa de repouso São Vicente de Paula.

A distribuição de cartões tem uma proposta de acolhimento para atenuar as dificuldades deste período de isolamento social imposto pela pandemia, que atingiu especialmente os idosos por serem mais vulneráveis à Covid-19.

Com práticas pedagógicas, estudantes da Etec Sylvio de Mattos Carvalho, de Matão, e da Etec Rodrigues de Abreu, de Bauru, participaram de atendimentos aos idosos voltados à prevenção da Covid-19 e da gripe H1N1. As Etecs participaram de campanhas de vacinação realizadas em parceria com as secretarias municipais de Saúde de Matão e Bauru. Outros parceiros da Etec de Matão foram o Hospital Carlos Fernando Malzoni e o Bella Vita Residencial para Idosos.

Segundo a coordenadora do curso na região, Patrícia Maia, as turmas de Enfermagem tradicionalmente preparam ações para refletir sobre o envelhecimento saudável e celebrar esta data. “Neste dia especial, promovemos eventos para reforçar o nosso compromisso, como profissionais de saúde e estudantes, com o bem estar da população”, afirma.

Precisamos falar sobre velhice

A Etec Jadyr Salles, de Porto Ferreira, desenvolveu o projeto O idoso e o jovem, que promoveu visitas ao Solar dos Jovens de Ontem. Os encontros contaram com jogos, rodas de conversa e de violão para entreter e acolher os internos. Para a professora Tânia Francalacci, o objetivo da ação foi sensibilizar os alunos para as características dessa fase da vida. “Precisamos falar mais sobre senilidade nas escolas. Conscientizar o jovem para o respeito aos direitos dos idosos e para a necessidade de planejar a velhice”, afirma. A produção de textos e gravuras pelos alunos durante o projeto resultou na publicação do livro O idoso e o jovem, lançado em fevereiro deste ano.