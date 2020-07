Centro Paula Souza oferece oficina online de Análise de séries televisivas

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Uepep) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para a oficina online gratuita de Análise de séries televisivas. Maiores de 18 anos podem se inscrever exclusivamente pelo site. As 20 vagas disponíveis serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição.

Serão dois encontros em ambiente virtual para abordar aspectos narrativos deste gênero, cuja relevância estética e comercial cresceu muito nos últimos anos. “Cada vez mais as séries de televisão competem em estatura artística com o cinema”, explica o professor responsável pela oficina, Paulo Constantino. “São um dos principais produtos do mercado de audiovisual no mundo, com papel fundamental na expansão dos canais de streaming.”

Black mirror, Breaking bad, Chernobyl, Hannibal, Mad men e The Sopranos são algumas das obras a serem debatidas na oficina virtual, que ocorre em agosto.