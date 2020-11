SM: Centro e Nova Veneza recebem recape nessa quinta-feira

Em mais uma etapa do Programa Municipal de Recape Contínuo (PRC), as equipes da Prefeitura de Sumaré estiveram nessa quinta-feira, dia 5, nas regiões do Centro e Nova Veneza realizando a recuperação asfáltica das vias públicas. Dessa vez, foram beneficiadas as ruas Antonio Ghirardello e Abílio Ferreira Quental, no bairro Planalto do Sol; e as ruas Ceará e Fernando de Noronha, no Jardim Nova Veneza.

O PRC é promovido pela Administração Municipal desde 2017 e já garantiu mais de 1 milhão de m² de asfalto novo em todas as regiões da cidade. As obras avançam diariamente, seguindo cronograma elaborado pelas secretarias de Obras e de Serviços Públicos, sempre com prioridade às ruas e avenidas que têm ligação com bairros, fluxo constante de veículos, ou que fazem parte de itinerário do transporte coletivo e, por esses motivos, apresentam asfalto mais danificado.

“O recapeamento favorece a mobilidade urbana, garante melhores condições de tráfego e mais segurança no trânsito. A recuperação da malha viária de Sumaré avança a cada dia e traz melhorias a toda a cidade”, explicou o secretário municipal de Serviços Públicos e de Obras, Aparecido Fernandes.

Importantes vias da cidade, num total de mais de 200 ruas, já foram recapeadas. O investimento conta com recursos próprios do Município e de emendas parlamentares apresentadas pelo deputado estadual Dirceu Dalben, na ordem de R$ 5,87 milhões.

“A cidade inteira tem recebido atenção especial da Administração do Município. As obras de pavimentação seguem em ritmo acelerado e têm beneficiado todas as regiões da cidade. A quantidade de ruas pavimentadas e em condições de tráfego nos últimos anos representa um grande avanço nessa área”, destacou o deputado estadual Dirceu Dalben.

Também já receberam o PRC os bairros: Altos de Sumaré, Franceschini, Vila Yolanda Costa e Silva, Parque Euclides Miranda, Jardins Santa Terezinha, Denadai, Santiago, Minesota, Aclimação, Vila Vale, Parques Santo Antônio e General Osório, entre outros.