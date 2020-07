Centro de Treinamento de Judô passa por reforma

A Secretaria Municipal de Esportes finalizou nesta semana a reforma do Centro de Treinamento de Judô, que fica localizado no complexo do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil. O prédio recebeu diversas melhorias: pintura interna e externa; proteção com tela para evitar a entrada de pombos; laterais fechadas com alvenaria; revitalização da fachada; troca de lâmpadas; manutenção da parte elétrica; entre outras.

O secretário Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, visitou o local nesta quarta-feira (29), juntamente com a encarregada de serviços da secretaria, Silvia Maria Solto, que acompanhou a execução dos serviços. Ele destacou que o trabalho foi realizado com mão de obra própria e teve duração de aproximadamente dez dias, com investimento total de cerca de R$3 mil em materiais.

“Gostaria de agradecer a dedicação e empenho dos nossos servidores, que não mediram esforços para a realização desta reforma. O Centro de Treinamento de Judô está com as aulas suspensas em razão da pandemia da Covid-19 e aproveitamos esse momento para fazer essas melhorias que eram necessárias há bastante tempo”, afirmou Paraná.

O prédio vai receber ainda nas próximas semanas a limpeza dos vidros, que será realizada por meio de parceria com a empresa Glass. “Esse serviço será executado gratuitamente. Agradecemos muito por este apoio do Rafael Glass, parceiro que tem colaborado muito com nosso município”, comentou Paraná. “Nosso objetivo é sempre fazer tudo com eficiência e economia. Esse serviço é prova disso”, finalizou o secretário.