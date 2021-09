Centro de Saúde 2 reabre e registra 226 atendimentos

O Centro de Saúde 2 – UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Jeber Juabre”, na Vila Linópolis, retomou os atendimentos ao público nesta quarta-feira (8), após ampla reforma. Neste primeiro dia, a unidade registrou 226 atendimentos, entre consultas e procedimentos médicos, atendimentos e procedimentos de enfermagem, entrega de medicamentos e vacinação, além de acolhimentos para orientações diversas na recepção.

Com a conclusão da reforma do Centro de Saúde 2, a população daquela região passa a contar com um espaço totalmente novo, naquele que é considerado o posto de Saúde mais tradicional de Santa Bárbara d’Oeste.

Entre as intervenções realizadas, a unidade recebeu serviços como assentamento de batentes e portas, instalação de esquadrias metálicas, janelas, louças e metais, execução do revestimento, rede de água e esgoto, cabeamento e acabamento elétrico, pintura interna e externa, entre outras melhorias. Paralelo a isso, novos espaços foram configurados para qualificar ainda mais o atendimento à população.