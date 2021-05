CPC Americana inicia curso gratuito de orientação e mobilidade

Os profissionais do CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) iniciaram na terça-feira (4) um curso de Orientação e Mobilidade, ministrado pelo também funcionário Edvaldo Bueno. O curso é gratuito.

O curso proporciona reflexão e análise sobre a problemática da cegueira em relação às habilidades motoras e como intervir nestas situações. Serão 20 horas de curso, dividido entre 8 semanas, passando por princípios básicos no relacionamento com a pessoa com deficiência visual, técnicas de orientação com o uso da bengala em área residencial, central e comercial.

Para quem tiver interesse, existe a possibilidade de ingressar em um curso sobre esse tema com carga horária de 120 horas. Podem se inscrever alunos cursando ensino superior nos cursos de Educação Física, Pedagogia e Psicopedagogia e professores de Educação Especial, Psicólogos, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Áreas afins da educação, saúde e reabilitação, ou ter ensino médio ou técnico nas áreas de educação ou saúde.

Para se inscrever, basta entrar em contato com o CPC pelo telefone (19) 3461-6364.