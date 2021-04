Centro de Cultura recebe projeto de graffiti “CCL em cores”

Neste sábado (17), o CCL (Centro de Cultura e Lazer) ganhou arte nas suas paredes. A contrapartida do Projeto inscrito por meio da Lei “Aldir Blanc”, intitulado “CCL EM CORES”, é de autoria do grafiteiro Bruno Alburqueque, que contou com outros cinco parceiros, artistas grafiteiros convidados, Amanda Smocowisk, de Rio Claro; Origi, de São Paulo; Ronaldo Davila, de Embu das Artes; Mari Mats, de São Paulo; e Werington – Ton, de Americana.

A proposta foi grafitar desenhos com temas livres e coloridos nas paredes externas e salas de atividades do Centro Cultural. Os seis artistas expressaram sua arte nas paredes brancas e, dois deles, remeteram o tema às câmaras setoriais de música e de teatro. O graffiti aconteceu sem a presença de público e os grafiteiros seguiram todas as normas sanitárias de segurança contra o Covid -19.

A Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017 de 29 de 2020, destina recursos vindos da União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, como ajuda emergencial aos artistas e espaços culturais neste momento de pandemia.

Os recursos destinados à Americana foram R$ 1.569.863,12, para contemplar dois incisos da Lei, Incisos II e III. Destinados aos projetos do Inciso II foram R$ 955.000,00 e ao Inciso III R$ 614.863,12.

O Inciso I, que a Lei contempla, trata-se da renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura. O credenciamento foi realizado junto ao Governo Estadual e o pagamento foi efetivado, conforme o Decreto Federal, pelos Estados (nosso caso o Estado de São Paulo) em observância ao disposto no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.

O regulamento para as inscrições, tanto quanto a aprovação dos projetos, foram feitos junto ao Comcult (Conselho Municipal de Cultura de Americana), em incessantes reuniões e atas.

Foram inscritos em Americana 214 artistas e 92 espaços culturais, e no Inciso II foram 60 inscritos, sendo 4 indeferidos e 56 deferidos nas Câmaras Setorias:

ü 14 projetos de Dança,

ü 4 de Teatro,

ü 18 de Música,

ü 2 de Artes Plásticas,

ü 11 de Folclore, Artesanato, Carnaval e Escola de Samba,

ü 3 de Literatura,

ü 4 projetos de Cinema, vídeo, mídia eletrônica.

No inciso III, foram 226 inscritos da faixa I a IV, sendo 71 indeferidos e 155 deferidos nas Câmaras Setoriais:

ü 18 projetos de Dança,

ü 12 de Teatro,

ü 61 de Música,

ü 29 de Artes Plásticas,

ü 13 Folclore, Artesanato, Carnaval e Escola de Samba,

ü 11 Literatura

ü 11 Projetos de Cinema, vídeo, mídia eletrônica

Já no Inciso I, credenciado junto ao Governo do Estado, foram inscritos e deferidos 219 projetos de artistas Americanenses.

Somando os contemplados deferidos nos Incisos II e III, foram pagos benefícios no valor total de R$ 1.362.050,00, aos diversos projetos do Setor Cultural.