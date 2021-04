Centro de bem-estar animal em Santa Bárbara quase pronto

A construção do Novo Centro de Bem-Estar Animal de Santa Bárbara d’Oeste continua e o espaço que vai abrigar animais sadios ou vítimas de maus-tratos, recuperados no Centro de Controle de Zoonoses, ganha forma.

A unidade será implantada no bairro São Joaquim, ao lado do CCZ. A obra é realizada com recursos específicos que a Prefeitura recebeu de multas ambientais, através de ações movidas em parceria com o Gaema (Grupo de Atuação de Defesa Especial do Meio Ambiente), do Ministério Público Estadual.