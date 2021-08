Centro de Bem-Estar Animal de Santa Bárbara atrai Americana e Borborema

O cuidado e bem-estar dos animais em Santa Bárbara d’Oeste como referência para outras cidades. Um grupo de Americana e Borborema visitou nesta quarta-feira (11) o Novo Centro de Bem-Estar Animal, localizado no São Joaquim, ao lado do Centro de Controle de Zoonoses. O local foi apresentado pelo secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, ao secretário de Meio Ambiente de Americana, Fábio Renato de Oliveira, e para profissionais de Borborema, Angélica Mellado Matheus e Janiele Aparecida Silveira, além da vereadora Rogeria Gomes Milaus.

Na ocasião, Canteiro explicou sobre a função do novo local de manter e cuidar dos animais até que estes possam ganhar uma nova família. Além disso, ressaltou sobre a vinda do programa “Meu Pet”, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Santa Bárbara – um hospital veterinário, em investimento de R$ 5 milhões entre construção e equipamentos do hospital. “Ficamos felizes em recebê-los em Santa Bárbara e ver que somos referência na causa animal, com a implantação deste Centro de Bem-Estar Animal e como sendo a única da região a ser contemplada com um Hospital Veterinário”, completou.

“Viemos buscar referências e experiências em prol da causa animal e da arborização urbana para levar a Borborema. Buscamos ver o que funciona aqui. Fomos muito bem recebidos”, disse Janiele, chefe da divisão do Meio Ambiente borboremense. “Me espelho na questão da Administração de Santa Bárbara que juntamente com meu amigo Cleber que vem demostrado sempre um bom relacionamento entre as cidades. Eu vejo aqui a causa animal como uma questão muito nobre e responsável e estamos vendo a viabilidade da construção de um centro como esse em Americana”, complementou Oliveira.

Abrigando animais sadios ou vítimas de maus-tratos, o Novo Centro de Bem-Estar Animal servirá para tratamento dos animais que posteriormente serão doados a quem lhes dê amor e carinho.