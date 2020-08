Centro da Criança da Área Cura completa dois anos

O Centro da Criança da Área Cura, espaço voltado para atendimento médico e de diagnósticos de crianças de 0 a 14 anos, completou na última semana dois anos de atendimento. O espaço foi idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Saúde e com a PUC-Campinas, e, desde sua inauguração, realizou mais de dois mil atendimentos. Devido à pandemia do coronavírus, por orientação da Vigilância Sanitária, atualmente, todos os pacientes são acompanhados e monitorados online ou por telefone e os casos de urgência e emergência são atendidos nas unidades.

O espaço está localizado na Rua Livino Pedroso do Amaral, nº 288, no Parque Bandeirantes I, e conta atendimento pediátrico em um ambient completamente personalizado, além de salas para atividades multidisciplinares, como aulas gratuitas de música, línguas, artes e informática (porém, as aulas estão temporariamente suspensas devido ao coronavírus).

“Implantamos o Centro da Criança para humanizar ainda mais o atendimento pediátrico na nossa cidade, oferecendo assistência em saúde às nossas crianças. Neste período de funcionamento, atendemos cerca de 2.035 crianças, ofertando prevenção e qualidade de vida. Preparamos um espaço todo especial para que nossas crianças gostem de ir ao médico, para que se sintam em um parque de diversões, em um ambiente acolhedor e agradável para seu pleno desenvolvimento. Atualmente, devido à pandemia do coronavírus, monitoramos todos os pacientes e, caso algum caso apresente um quadro grave ou de urgência, o atendimento continua na unidade, atendendo todos os protocolos de segurança”, explicou Mara Dalben, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

“O Centro da Criança foi muito planejado e sonhado e veio para humanizar ainda mais o atendimento infantil na nossa cidade, oferecendo médicos pediatras e de outras especialidades infantis em um espaço totalmente preparado para a criançada. Além disso, o Centro permite o atendimento e diagnóstico otimizados, mais ágeis e rápidos. Esta é mais uma ação que implantamos pensando na qualidade de vida e saúde dos nossos pequenos pacientes e faz parte nos nossos Centros Especializados de Saúde, que também contam com a Base da Mulher e do Homem e o Centro de Longevidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Para o atendimento no Centro da Criança, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, que realizará uma triagem e fará o encaminhamento. As consultas serão realizadas somente mediante agendamento prévio.

No dia 17 de agosto é a vez do Centro da Criança da região central completar um dois de atendimento. O espaço, viabilizado em parceria com a São Leopoldo Mandic e está localizado ao lado do Ambulatório de Especialidades.