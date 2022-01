O Centro Comunitário do bairro São Roque recebeu melhorias em sua sede. A área externa da unidade recebeu mais proteção e segurança com a revitalização do alambrado.

A equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana executou a construção de muro de arrimo, colocação de postes de concreto e novo alambrado.

Os serviços foram concluídos na última quinta-feira (20).