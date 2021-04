Centro Cívico recebe desinfecção antes da reabertura

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou, nesta sexta-feira (23), a desinfeção contra a Covid nas pistas de atletismo do Centro Cívico, complexo esportivo que será reaberto a partir deste sábado (24), conforme decreto do Governo do Estado de São Paulo que permite a flexibilização de atividades nesta fase da pandemia. A higienização está sendo realizada em locais de grande circulação de pessoas para prevenir a transmissão do vírus.

Já receberam o serviço de desinfecção a sede da autarquia, as Unidades de Saúde dos bairros Cariobinha, Jaguari, Boer e São Vito, Terminal, Rodoviária, Hospital Municipal, Hospitais São Lucas, Unimed, Samaritano, São Francisco, velórios, entre outros locais.