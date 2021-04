Centro Cívico e Praça de Esportes reabrem neste sábado

Conforme o novo decreto publicado pelo Governo de São Paulo, aumentando a flexibilização e a reabertura de diferentes setores por conta do Covid-19, a Secretaria de Esportes de Americana informa que serão reabertas as pistas de atletismos do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico, e da Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro. Será obrigatório o uso de máscara para a prática dos exercícios.

O Centro Cívico será aberto ao público todos os dias da semana, incluindo os domingos, das 6h às 20 horas, e a Praça de Esportes será aberta das 7h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.