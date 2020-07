O centro de Americana bomba da gente na manhã deste sábado, véspera do novo lockdown imposto pelo governo do Estado e que passa a valer a partir de segunda-feira. As filas estão na frente lojas e até nas máquinas do parquímetro/estacionamento.

No caso das Lojas Cem, a reportagem observou que a fila dobrava o quarteirão.