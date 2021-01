Centauro inaugura no Tivoli no 2º semestre

O Tivoli Shopping, localizado em Santa Bárbara d’Oeste, já começa o ano com uma super novidade: irá contar com uma loja da Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina.

A nova marca irá incrementar ainda mais o mix de operações do empreendimento. A inauguração da Centauro está prevista para o segundo semestre deste ano. A nova loja será instalada próximo à Cobasi.

“Nós, do Tivoli Shopping, estamos constantemente buscando por novidades e trabalhando para a modernização de todo o nosso complexo. A Centauro é uma grande e sólida marca e sua chegada está alinhada com nossa estratégia de negócio, feita com muita cautela, para trazer os melhores nomes e atender o que nosso cliente quer”, comenta o gerente geral do empreendimento, Gustavo Salvagnini.

Desde sua inauguração, o Tivoli Shopping segue em constante crescimento, expandindo seu mix de operações e ampliando as opções de compras e serviços na região. Apenas no segundo semestre de 2020, mais de 15 novas operações passaram a fazer parte do empreendimento.

“Seguiremos neste ano de 2021 empenhados em manter o Tivoli consolidado como o centro de compras mais completo da região”, reforça Salvagnini.