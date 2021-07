Loja Centauro abre as portas no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping, localizado em Santa Bárbara d’Oeste, celebra nesta terça-feira (20), a inauguração da loja Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina.

Instalada próximo à Cobasi, a nova loja entra em operação em uma área de mais de mil metros quadrados e irá incrementar ainda mais o mix de operações do empreendimento, ampliando as opções de compras e serviços na região.

“Nós, do Tivoli Shopping, estamos constantemente buscando por novidades e trabalhando para a modernização de todo o nosso complexo. A Centauro é uma grande e sólida marca e sua chegada está alinhada com nossa estratégia de negócio, para trazer os melhores nomes e atender o que nosso cliente quer”, comenta o gerente geral do shopping, Gustavo Salvagnini. “Essa loja já era muito esperada pelo nosso público e agora temos a satisfação de comemorar a inauguração. Temos certeza de que sua operação será um sucesso”, acrescenta.

A Centauro do Tivoli Shopping traz o novo conceito de loja da marca, chamada G5 (Geração Cinco), com foco na jornada e experiência dos consumidores e em serviços cada vez mais personalizados, em um espaço com layout ainda mais moderno e tecnológico. Os clientes encontrarão produtos das melhores marcas esportivas e de diversas modalidades, como futebol, natação, tênis, basquete, skate e boxe, além de bolas em geral, roupas casuais (lifestyle), bolsas, mochilas e acessórios, entre outras opções.

A unidade contará com diferenciais como:

Provador Inteligente: a cabine permite que as peças escolhidas pelo cliente sejam identificadas e, por meio de uma tela, disponibiliza informações sobre os produtos. Com isso, a Centauro oferece ao consumidor a oportunidade de solicitar outro tamanho ou até mesmo receber recomendações de artigos similares sem sequer sair do provador.

Caixa Móvel: pegar fila na hora de pagar não é mais necessário, pois a equipe da Centauro está pronta para finalizar a compra dos clientes em qualquer lugar da loja.

Clique e Retire: ao comprar um produto no site e optar por retirar o mesmo na loja, o cliente recebe um e-mail com um código e número do locker. O mesmo deverá ser usado para abrir o armário no qual estará guardada sua compra. Dessa forma, o consumidor retirará seu produto rapidamente na loja, evitando filas e economizando tempo.

Experiência de Calçados: tornando a experimentação ainda mais real, os tênis poderão ser provados em uma esteira conectada a telas que simulam circuitos de corrida do mundo todo, permitindo ao cliente testar pisadas e encontrar o modelo ideal para sua atividade.

Futebol e Suplemento Do Seu Jeito: uma grande tela interativa, com foco em futebol, oferece a oportunidade de ouvir hinos e cantos de torcida do seu time favorito durante a navegação pelas opções de camisas. O mesmo acontece com os suplementos, que podem ser escolhidos de acordo com suas necessidades de treino.

Encomenda Express: totens com tablets permitem acesso a uma infinidade de itens, que podem ser solicitados para entrega em casa ou retirada em loja.

Do Seu Jeito: em um dos ambientes da loja, a Centauro passa a oferecer mais opções de personalização, além da já tradicional estamparia de camisas de futebol, agora com a customização de chuteiras.

Área de Convívio: a nova loja da Centauro atuará ainda como um hub de entretenimento, recebendo uma série de eventos em conjunto com marcas parceiras, além de realizar transmissão de jogos ao vivo, aulas, workshops, valorizando o relacionamento com todos os clientes e, principalmente, com a comunidade local.