Censo 2022: IBGE oferece 188 vagas temporárias para Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prorrogou as inscrições para processo seletivo do Censo Demográfico 2022 no Município. Em Santa Bárbara, há 188 vagas temporárias abertas à população. Os cargos são agente censitário administrativo e de informática, agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador.

Para agente censitário administrativo e de informática são duas vagas na cidade, com salário de R$ 1.700 e exigência de Ensino Médio completo. As inscrições vão até 10 de janeiro pelo site da organizadora do concurso pelo link: www.ibfc.org.br

Já para as demais funções o período está aberto até 21 de janeiro. As inscrições podem ser feitas via site https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Os recenseadores contarão com remuneração variável e horário de trabalho flexível, tendo exigência de Ensino Fundamental completo; agente censitário supervisor, com salário de R$ 1.700; e agente censitário municipal, com salário de R$ 2.100. Os agentes censitários têm carga de trabalho de 40 horas semanais e exigência de Ensino Médio completo.

Os processos contam ainda com isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no CadÚnico e membro de família de baixa renda e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.



Serviço:

Agente Censitário Administrativo e de Informática

Remuneração: R$ 1.700 (40h/semana)

Vagas: 2

Escolaridade Mínima: Ensino Médio completo

Agente Censitário Municipal

Remuneração: R$ 2.100 (40h/semana)

Vagas: 3

Escolaridade Mínima: Ensino Médio completo

Agente Censitário Supervisor

Remuneração: R$ 1.700 (40h/semana)

Vagas: 15

Escolaridade Mínima: Ensino Médio completo

Recenseador

Remuneração por produção (simulador no site censo2022.ibge.gov.br)

Vagas: 168

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental completo