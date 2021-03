“Cena Bárbara” alcança 3 mil pessoas e segue até domingo

Até este domingo (14) a população poderá acessar muita cultura e arte de forma on-line da Mostra de Teatro “Cena Bárbara” de Santa Bárbara d’Oeste. Até o momento, as páginas no Facebook do evento e da Secretaria de Cultura e Turismo registraram mais de 3 mil visualizações e alcançaram mais de 41 mil contas. Toda a programação é gratuita e ficará gravada.

A edição 2021 reúne 29 ações culturais, entre exibições, lives, oficinas e espetáculos totalmente on-line. A Mostra pode ser acessada pelo Facebook e Instagram da /culturasbo e da /cenabarbarateatro.

A Mostra é realizada pelo Grupo Di Atus e conta com execução pela Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc), através do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, pelo ProAc Expresso Lab, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Confira a programação:

10/03 (quarta-feira)

10 horas – Exibição | A Gata Borralheira | Companhia de Teatro GrandPlié (Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Online | Facebook

15 horas – Exibição | E a Casa Caiu | Daiane Baumgartner (Rio Claro/SP)

Online | Facebook

20 horas – Exibição | Oi Lá, Inezita | Cia Cênica (São José do Rio Preto/SP)

Online | Facebook

11/03 (quinta-feira)

10 horas – Exibição | “N” | Cia Arte-Móvel (Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Online | Facebook

15 horas – Exibição | A Banda do Jerônimo e Otras cositas más | Circo Caramba (Campinas/SP)

Online | Facebook

20 horas – Exibição | Reseta! Um espetáculo-digital | Cia Adequada de Teatro (Campinas/SP)

Online | Facebook

12/03 (sexta-feira)

10 horas – Exibição | Prosa de Lá pra Cá | Grupo de Teatro Mirabolantes (Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Online | Facebook

15 horas – Exibição | Teresa não sabe dormir | Cia Paulista de Artes (Jundiaí/SP)

Online | Facebook

20 horas – Espetáculo Húmus: Corpos Invisíveis | Cia Quadro Negro (Ribeirão Preto/SP)

Online | Facebook

13/03 (sábado)

10 horas – Exibição | Menina Bonita | Cia Xekmat (Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Online | Facebook

15 horas – Encontro de partilha: Sobreviver em tempos de crise: Grupo de Teatro | Douglas Novais (Campinas/SP)

Live | Online | Facebook

19 horas – Oficina/Live | Experiências e organizações teatrais grupais no Ocidente – do teatro volante medieval aos coletivos modernos. Um sobrevôo | Antônio Rogério Toscano

Live | Online | Instagram

20 horas – Espetáculo Das Alturas de mim mesmo | Cia Oruã (Campinas/SP)

Online | Facebook

22 horas – Exibição | Sonhos de Shakespeare |Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas (Brasília/DF)

Online | Facebook

14/03 (domingo)

10 horas – Espetáculo Diana Luana | Companhia O Grito (São Paulo/SP)

Online | Facebook

16 horas – Espetáculo Xinfrim | Cia Pé de Cana (Iracemápolis/SP)

Online | Facebook

17h15 – Espetáculo O Malvado Troll | Grupo de Estudos Teatrais Miragem (Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Online | Facebook

19 horas – O teatro e a pandemia | Luciana Martuchelli (Brasília/DF)

Live | Online | Instagram

20 horas – Espetáculo Memórias Perdidas – A Noite que se aproxima | Cia da Entropia (São José dos Campos/SP)

Online | Facebook