Cemitério reabre sexta, mas em horário reduzido

O Cemitério Municipal de Nova Odessa será reaberto ao público na próxima sexta-feira (25) e funcionará cinco horas por dia. A informação foi confirmada nesta segunda (21) pela Prefeitura. O espaço estava fechado desde março para controlar a disseminação do novo coronavírus.



De acordo com a Administração Municipal, a partir de sexta, o cemitério vai funcionar todos os dias, das 7h às 12h. Após esse período, só será permitido o acesso ao local a funcionários para sepultamentos. Os enterros de vítimas da Covid-19 seguirão o mesmo protocolo, sem velórios e com número limitado de pessoas.

A Diretoria de Vigilância em Saúde enfatiza que o uso de máscara é obrigatório para acesso ao cemitério. Os visitantes deverão seguir regras de distanciamento e não serão permitidas aglomerações. Nos últimos seis meses, por conta da pandemia, o espaço só foi aberto para visitação no Dia dos Pais, comemorado em 9 de agosto.