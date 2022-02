Cemitério do Parque Gramado recebe força-tarefa de limpeza

A área do Cemitério do Parque Gramado está recebendo, nesta quinta-feira (17), os serviços de roçagem, recolha de vegetação e limpeza da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana. O trabalho começou na tarde da última quarta-feira (16) e deverá se estender até o sábado (19), segundo o secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira.

“Estamos intensificando os serviços para atender as demandas das áreas públicas na cidade. A área do Cemitério do Gramado está recebendo o mutirão de serviços e estamos finalizando o trabalho de poda de árvores na Praça da Fraternidade, que também recebeu as melhorias de limpeza”, explicou Fábio.

De acordo com o cronograma de trabalho da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), os serviços programados nesta quinta-feira vão atender a Praça Doutor João Kfour, Jardim Paulista; canteiros da Avenida Campos Sales; Rua Florindo Cibin (Frezzarin), região central (Convívio), entre outros locais.