Cemitério do Gramado recebe capinação e limpeza

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da empresa MB Limpeza Urbana, começou nesta terça-feira (16), uma força-tarefa na parte interna do cemitério do Parque Gramado, incluindo limpeza, capinação, retirada de galhos, troncos e roçagem.

De acordo com a secretaria, esta é a segunda grande ação feita neste ano no cemitério e os serviços devem se estender até o final dessa semana.

“Nesta época do ano, ainda com as pancadas de chuvas, os matos, gramas e as folhagens crescem mais rápidos, portanto, nossos serviços não podem parar. A limpeza diminui também a presença de animais das áreas e estamos tomando todas as precauções necessárias por conta do Covid-19”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.