Cemitério de Nova Odessa reabre ao público das 7h às 17h

Através do Decreto Municipal nº 4.410, de 04 de maio de 2021, a Prefeitura de Nova Odessa determinou a reabertura do Cemitério Municipal ao público, diariamente, das 7h às 17h. A medida é possível graças à evolução da atual fase de transição do Plano São Paulo de retomada segura e gradual das atividades conforme a evolução da pandemia de Covid-19, e vale já para este final de semana do Dia das Mães – neste domingo, 9 de maio.

Fora deste horário, só será permitido o acesso ao local a funcionários, para sepultamentos e ações de manutenção em geral. Os enterros das eventuais vítimas de Covid-19 continuam seguindo o mesmo protocolo, sem velórios e com número limitado de pessoas.

A Vigilância Sanitária Municipal enfatiza que o uso de máscaras e o distanciamento social continua obrigatório para o acesso ao Cemitério Municipal, visando evitar novas contaminações pelo coronavírus.

Também é vedada a colocação de vasos com água parada no interior do local, para evitar a proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya.

Quem comprar flores não deve levar o pratinho ao Cemitério. Outro criadouro muito comum do mosquito da dengue são os plásticos que embrulham as flores. Então o correto é que as pessoas não levem flores embaladas com estes plásticos.

A liberação considera o Decreto Municipal n.º 4.175, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre a situação de emergência no Município em razão da pandemia do novo coronavírus, bem como o anúncio do Governo do Estado de São Paulo na coletiva de imprensa realizada no dia 28 de abril de 2021 “noticiando a prorrogação da fase de transição com horários estendidos, incluindo o Município de Nova Odessa a partir de 1º de maio de 2021”.

Aberto em 1908, o Cemitério Municipal de Nova Odessa está localizado na Rua Anchieta, nº 40, no Centro. O local também tem entrada na Rua Heitor Penteado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-6483.