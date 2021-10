Celurares Nokia têm funções que facilitam pra terceira idade

A pandemia acelerou o processo de digitalização de várias pessoas. E com a necessidade de se resguardar em casa, muitas pessoas que não estavam online recorreram aos smartphones para a resolução de tarefas cotidianas. Um exemplo disso foi a terceira idade: de acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o acesso à internet entre idosos aumentou de 68% em 2018 para 97% em 2021. Dentre esses, 84% alegaram que usam smartphones como suas principais ferramentas para acessar a internet, um aumento de 8% nos últimos três anos.

Para marcar o dia 1º de outubro, quando se comemora o Dia do Idoso, a HMD Global listou algumas funções – disponíveis nos aparelhos Nokia – que podem ajudar no dia a dia desse público que está cada vez mais conectado. Com a missão global de democratizar a tecnologia, a empresa lançou no Brasil diversos modelos de smartphones Nokia, que contam com uma interface intuitiva e funcionalidades que ajudam quem está começando agora no mundo digital.

1. Usar o Google Assistant

O botão dedicado ao Google Assistant ajuda o usuário a fazer ligações ou enviar mensagens de texto com um simples toque, sem precisar digitar. O aplicativo também permite fazer pesquisas web, ler notícias do dia e responder perguntas sobre vários temas, como trânsito, clima e esportes.

O Nokia 1.4, por exemplo, conta com o recurso e vem com Android 11TM (edição Go), que oferece um desempenho 20% mais rápido que outros smartphones da mesma categoria. O aparelho está disponível nas cores azul e cinza com configurações de 2GB/32GB e cartão de 32GB. O preço médio é de R$ 1.099,00.

2. Ajustar a interface do smartphone

Por fazerem parte do programa Android One, os aparelhos Nokia facilitam a aplicação de algumas funcionalidades de tamanho e fonte do texto nas configurações de acessibilidade do celular, que podem melhorar a leitura de sites e mensagens.

O Nokia 5.4 tem uma tela HD+ de 6,39” e, por ter o sistema Android puro, oferece uma experiência de software com uma interface simplificada e sem aplicativos ou serviços pré-instalados em dispositivos. O aparelho está disponível nas cores roxo e azul com a configuração de 4GB de RAM, 128GB de armazenamento e dual SIM. O preço médio é de R$ 1.999,00.

3. Usar uma bateria que dure

Mesmo dentro de casa e perto de tomadas disponíveis para carregar, usar o celular inclui streaming de vídeo, chamadas, navegação na internet e uso de aplicativos (como redes sociais, notícias, mapas e música) e ter que ficar procurando o carregador pode acabar atrapalhando a rotina de qualquer um. A HMD Global faz diversos testes para avaliar a bateria dos smartphones Nokia e garantir que ela pode durar mais de um dia em diversas categorias do portfólio.

Um exemplo desse compromisso é o Nokia 2.4, que conta com uma bateria de 4500mAh com duração de até dois dias – e ainda traz o recurso Bateria Adaptativa, que se baseia em IA para adequar o gasto da bateria ao uso do aparelho. Ele está disponível nas cores roxo e cinza com a configuração de 3GB de RAM, 64GB de armazenamento e dual SIM. O preço médio é de R$1.399,00.