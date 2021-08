Celebration Resort Olímpia tem apartamento tematizado pra motociclistas

Buscando proporcionar uma experiência exclusiva para um segmento que tem crescido, o dos motociclistas, o Celebration Resort Olímpia, um dos resorts do Hot Beach Parque & Resorts, agora tem um apartamento tematizado para este público. Numa parceria com a Motor Road, startup que oferece atrativos para os amantes de duas rodas, a acomodação 501 ganhou porta-capacetes, porta-chaves e quadros nas paredes, persiana e almofadas temáticos. Quem viajar a Olímpia de moto e hospedar-se no Celebration vai se sentir ainda mais em casa.

“Com este apartamento tematizado, oferecemos uma experiência de hospedagem diferente aos motociclistas. É um público relevante e muito bem-vindo. Queremos atendê-los da melhor maneira possível em todas suas necessidades e que se sinta em casa”, comenta Marcos Bittencourt, gerente Comercial MICE do Grupo Ferrasa, empresa que detém o Hot Beach Parque & Resorts. Motocicleta é o setor automotivo que mais tem crescido no Brasil, com uma média de 1 milhão de motos vendidas por ano. Destas, cerca de 25% são motos de alta cilindrada, muito usadas por quem gosta de pegar a estrada.

“A motocicleta é muito mais que um meio de transporte, é uma paixão, um estilo de vida. Viajar de moto sozinho ou acompanhado é uma aventura, um estudo de liberdade! E quando encontram um lugar onde sentem-se pertencentes, o consumo é bem incentivado. Toda a cadeia é beneficiada, porque esse público tem alto poder de consumo. Num momento de pandemia, rodar ao ar livre, e buscar refúgio em locais que prezem as normas de higiene e distanciamento faz bem inclusive à saúde física e mental”, diz Luiz Vendramini, um dos sócios da Motor Road.

Com 264 apartamentos, o Celebration Resort Olímpia é estruturado para celebrar as boas coisas da vida. É o lugar perfeito para descansar, relaxar, comemorar e divertir-se! É confortável, moderno e conta com três piscinas – uma de borda infinita, outra com hidromassagem e uma exclusiva para as crianças –todas, naturalmente aquecidas. Das piscinas, se desfruta do mais belo por-do-sol de Olímpia, com serviço de garçom. É o programa para os fins de tarde! O resort dispõe de Fitness Center Reebok, uma academia com aparelhos de última geração, sauna a vapor, spa e lojinha.

O Celebration Resort recebe a criançada de braços abertos. Conta com Espaço Kids e treinada equipe de recreação que desenvolve atividades lúdicas e pedagógicas que garantem a alegria do público infantil. Dispõe de Copinha da Mamãe com berçário, fraldário duchinha quente, minipias e vasos sanitários adequados para as crianças. Para os mais crescidos, o lugar é o Espaço Teen, com videogames de última geração. A gastronomia do Celebration Resort Olímpia prima pela qualidade e há eventos temáticos, incluindo gastronômicos. Entre os diferenciais do resort, estão estacionamento gratuito e centro de convenções com capacidade para 300 pessoas, um espaço estruturado e equipado para reuniões e eventos corporativos e sociais. O Celebration Resort Olímpia é um dos 25 melhores resorts do Brasil para famílias, segundo o TripAdvisor.

Sobre a empresa

O Hot Beach Parque & Resorts pertence ao Grupo Ferrasa, da sociedade Ferrato e Sant’Anna, fundada em 1981. O Grupo Ferrasa atua nas áreas de construção civil, hotelaria, empreendimentos imobiliários e vacation ownership e tem a hospitalidade em seu DNA. Siga, curta e se inscreva nos canais do Hot Beach nas mídias sociais.