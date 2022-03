CDH da OAB Americana emite nota de repúdio contra Mamãe Falei

Nota de repúdio às falas do deputado Arthur Do Val, o “Mamãe Falei”

A Comissão de Direitos Humanos da Subseção de Americana da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção São Paulo:

Expressa veemente repulsa pelas palavras proferidas pelo que ocupa o cargo deputado estadual por São Paulo (Podemos – SP), Sr. Arthur Do Val”, conhecido como “ Mamãe Falei ”:

“são fáceis porque elas são pobres” diz literalmente o deputado sobre as Ucranianas;

o deputado deixa claro que nesta viagem não pôde se aproveitar porque não tinha tempo, mas “assim que essa guerra acabar eu vou voltar para cá” “as cidades mais pobres são as melhores”, “a fila das refugiadas, (..), 200 metros, só deusas”.

As manifestações expressam a cultura e os valores pessoais internos da pessoa do deputado, e desrespeitam e disseminam propagação da objetificação da mulher.

A falta de solidariedade e compaixão ao sofrimento do próximo, nem mesmo os causados pela guerra foram capazes de sensibilizar esse indivíduo que ocupa cargo de representatividade no Brasil.

As declarações tem mérito de análise jurídico-constitucional, vez que desrespeitam a Constituição Federal.

A Constituição Federal do Brasil reconhece explicitamente o valor inato do indivíduo, iniciando sua normativa de forma a garantir a vida, a dignidade da pessoa humana, a promoção do bem de todos, a igualdade, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (arts. 1º, III e 3º, IV, 4º, IX).