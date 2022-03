CCZ Americana conclui bloqueio de raiva em bairro

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana informou nesta sexta-feira (11) que foi concluído o bloqueio para controle de raiva animal no bairro Parque das Nações, ação desencadeada após a identificação de um caso de raiva felina no bairro, no dia 11 de fevereiro. O trabalho consistiu em visitas domiciliares num raio de 500 metros a partir da casa onde o gato era domiciliado. Durante o bloqueio, os funcionários do CCZ vacinaram 645 cães e 204 gatos.

O bloqueio abrangeu 30 quarteirões, totalizando 1.735 imóveis visitados, dos quais 986 foram trabalhados com orientação e vacinação, 724 estavam fechados e em 25 os proprietários recusaram a visita, mas mesmo assim foram deixadas orientações, pois na maioria desses imóveis a vacinação é feita em clínicas particulares, fato constatado pelas equipes.

De acordo com o CCZ, em 56% dos imóveis os proprietários não possuíam animais, em 29% havia a presença de cães, 7% apenas gatos e 8% mantinham cães e gatos domiciliados, sendo identificados 627 cães e 223 gatos na área delimitada.

Dentre a população de cães, 18% estavam com a vacinação antirrábica em dia e entre a população de gatos, 8,1% estavam com a vacinação regularizada, segundo o órgão municipal.

A vacina continua disponível no CCZ e os proprietários precisam ligar para fazer o agendamento. Os telefones são 3467-1187 e 3467-2344.