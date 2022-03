CCR se prepara para atendimento a veículos elétricos

A cada dia aumenta o número de veículos elétricos rodando pelas rodovias de todo o País. Um estudo realizado no ano passado pelo Boston Consulting Group (BCG) e Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) aponta que, dependendo do cenário nacional, veículos leves eletrificados responderão por 12% a 22% do mix de vendas em 2030 no país e esse número pode variar de 32% a 62% em 2035. Para atender a essa demanda crescente de veículos elétricos, as concessionárias paulistas da CCR que compõem a divisão InfraSP, promoveram nos dias 15 e 17 de março, treinamentos específicos para as equipes de atendimento e resgate para aprimorar os conhecimentos sobre esses modelos de veículos.

Participaram profissionais das concessionárias CCR ViaOeste, CCR AutoBAn, CCR SPVias, CCR RodoAnel e Renovias, responsáveis pelos principais corredores de acesso ao interior paulista, como os sistemas Castello-Raposo, Anhanguera-Bandeirantes e ligações da região de Campinas ao Circuito das Águas e sul de Minas Gerais, além do trecho oeste do Rodoanel. O treinamento tem como foco capacitar essas equipes para identificar e atender ocorrências envolvendo carros e caminhões elétricos e híbridos, garantido maior segurança para os profissionais e motoristas.

O gerente de atendimento da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, Daniel Daneluz, explica que é importante que as equipes saibam identificar corretamente esses veículos e utilizem de forma adequada todos os equipamentos de proteção para eliminar os riscos envolvidos nesse tipo de atendimento e garantir a segurança de todos. “Também é fundamental que todos saibam os cuidados necessários no atendimento às vítimas de acidente e também quais os procedimentos para a remoção de veículos elétricos”, reforça.

Os treinamentos foram realizados com veículos elétricos já utilizados pela CCR ViaOeste na função de inspeção de tráfego e guincho no sistema Castello-Raposo. “São muitos detalhes e cuidados necessários para esse tipo de atendimento, com atenção especial ao superaquecimento da bateria ou até mesmo em situações de incêndio. Por isso, os profissionais das concessionárias devem estar qualificados para realizar uma atuação assertiva e que proporcione segurança para os motoristas”, enfatiza Daneluz.

O treinamento foi conduzido pelo coordenador de enfermagem do Atendimento Pré-hospitalar, Juliano de Souza, que participou do Rescue Days 2019, principal evento de treinamento de resgate no mundo, realizado em Mosbach, na Alemanha. Na ocasião, foram desenvolvidas diversas bases práticas para treinamento, com técnicas específicas de resgate em situações drásticas, bem como foram criadas situações reais de acidente, utilizando veículos específicos, incluindo veículos elétricos.