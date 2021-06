CBF divulga vídeo com pagode na concentração; integrante da banda é de Americana

Os bastidores da partida entre Brasil e Paraguai foram divulgados ontem (11) pela CBF. No vídeo em questão, além da união entre atletas e comissão técnica, outro fator que chamou atenção foi o descontraído clima dos atletas ao som de “Acaba tudo bem”, interpretada pelo grupo Encontro de Batuqueiros. Os músicos do interior paulista receberam de fãs, diversas marcações em suas redes sociais, apontando a trilha sonora da concentração que embalou a quebra de tabu da seleção brasileira diante do Paraguai.

“Criamos uma playlist no spotfy: Pagodão da Concentração com alguns dos pagodes mais ouvidos pela boleragem. Somos muito gratos pelo reconhecimento de todos que acompanham nosso trabalho. Denilson Show não pode ouvir nosso pagodão na concentração, mas sempre que ouve no carro marca nosso instagram e interage em nossas publicações. É uma honra estar na concentração da seleção”. Disse Gustavo Nana, integrante do grupo.

A seleção brasileira não vencia o Paraguai, fora de casa, desde 1985. Com o resultado positivo, os comandados de Tite se isolaram na liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.