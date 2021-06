Cavalos: especialista de Campinas lança obra com método afetivo

Em “O Algoritmo do Cavalo – um ensaio sobre comunicação interespécies” (2021), Darko Magalhães, especialista em domesticação e correção comportamental de cavalos, alia técnica à experiências pessoais para apresentar seu método genuíno e amoroso de doma e treinamento de cavalos. Lançada pelo NADA Studio Criativo, a obra, com 224 páginas, está disponível para venda via site do autor. O prefácio é do cavaleiro de adestramento Sergio de Fiori, com ilustrações de Tata de Fiori.

Fruto de 10 anos de experiência, “O Algoritmo do Cavalo” cruza histórias pessoais com técnicas do trabalho com cavalos, levando o leitor a conhecer um método organizado e coerente para treinar cavalos sem qualquer uso de violência. Sem perceber, o leitor encontra-se dialogando com o autor de maneira leve e divertida. De leitura fluida, sete histórias de cavalos se misturam com o desenvolvimento da evolução da espécie, aproximando o leitor do que o autor chama de “como os cavalos pensam”.

“De maneira indireta, meu objetivo é construir uma narrativa de vínculo afetivo com os animais, como realmente é minha vida com eles”, aponta o autor. “Espero transmitir, com a obra, uma maneira de se comunicar com cavalos, utilizando uma abordagem sutil e consciente através dos gestos e do controle do estado interno.”

O cavaleiro de adestramento Sergio de Fiori, que prefacia a obra, enxerga o livro como uma construção sobre dois alicerces: a técnica e a arte. “Aprender a trabalhar com cavalos, afinal, é um caminho que envolve uma grande capacidade de enamoramento e de disposição para afetar-se de alguma forma pelo outro. É desse pêndulo entre técnica e arte, estudo e vivência, entre um tom analítico e um tom confessional, que essa leitura pretende levar inspiração aos humanos e conforto aos cavalos”, escreve.

O livro, por fim, tem como objetivo central promover a qualidade de vida dos cavalos. “A abordagem que eu adotei é técnica, mas não pude deixar de dar minha visão pessoal e também de aprofundar muitas das passagens com as histórias dos cavalos com quem tive a oportunidade de trabalhar. Talvez a parte mais difícil deste livro tenha sido traçar paralelos, visão pessoal e um olhar profissional que beneficiava a troca e o aprendizado”, detalha Darko.

Para aqueles que desejam desenvolver suas habilidades, o “Algoritmo” ajudará a organizar um método de aplicabilidade dos exercícios que, geralmente, são realizados com cavalos no ramo do horsemanship. O livro também serve para aquele que está chegando agora neste universo, em busca de um trilho seguro.

Sobre o Darko Magalhães

Darko Magalhães nasceu em Registro (SP). Homem das artes, estudou música erudita no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí. Muito mais do que a música, no entanto, dedicou-se às artes cênicas por longos anos, sete dos quais trabalhando com Augusto Boal.

Como voluntário para o resgate de animais sob maus tratos, aproximou-se do universo do cavalo no interior de Minas Gerais, no que viria a ser uma experiência transformadora. A partir daí, fez do cavalo seu objeto de estudo e dedicação integral, estudando intensivamente o comportamento equino em todas as suas nuances.

Desde 2013, trabalha exclusivamente com domesticação e correção comportamental de cavalos. Ministrou cursos sobre o tema em hípicas e universidades de diversos estados, e atualmente reside em Campinas (SP). “O Algoritmo do Cavalo” é seu primeiro livro. Nele, utiliza sua trajetória como pano de fundo para ajudar o leitor a entender a psique dos cavalos.

Acompanhe os trabalhos de Darko Magalhães em: www.darkomagalhaes.com.br.

Sobre o NADA Studio Criativo

Com uma tiragem de 600 exemplares e uma equipe exclusiva para a realização do livro, “O Algoritmo do Cavalo” é o projeto editorial de maior alcance do NADA Studio Criativo até então. Criado em 2006 e com sede em Botucatu (SP), o NADA é um estúdio criativo — híbrido de ateliê de criação multimídia & editora independente. Com foco em produção audiovisual, ao longo dos anos incorporou artes gráficas, escrita criativa, produção cultural e projetos editoriais à sua lista de serviços. Desde 2015, o estúdio já publicou 16 obras.

Acompanhe o NADA Studio Criativo: www.nada.art.br.