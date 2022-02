Cavalo sofre maus tratos na Praia Azul

Um cavalo vítima de maus tratos foi resgatado na tarde desta sexta feira (25) na região da Praia Azul, em Americana. A Gama (Guarda Municipal de Americana) atuou em conjunto com a Equipe “Cadeia Para Maus Tratos” do Deputado Delegado Bruno Lima. A denúncia de maus tratos chegou a equipe do Grupo de Proteção Ambiental- agentes Edmar e Neide. Ele foram até a rua Vicente Sarra e constataram a denúncia.

O animal se encontrava caído em uma área pública e muito debilitado. O responsável pelo animal foi localizado, porém, foi constatado que o mesmo se encontrava em dificuldades para manter sua própria sobrevivência e teve que ser apenas orientado. Equipes de apoio da GAMA, voluntários e a equipe do Deputado Delegado Bruno Lima acompanhados de uma veterinária, deram início a procedimentos para hidratar e alimentar o cavalo, vindo a reabilitar o animal que permaneceu provisoriamente sob os cuidados da solicitante, até que seja possível ser feito um transporte adequado ao equino.

