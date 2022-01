Cavalo morre após ser atropelado por carro em Santa Bárbara

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um acidente de trânsito envolvendo 2 carros e 1 cavalo na rodovia SP-304, km 133, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste domingo, por volta das 20h20.

De acordo com a corporação, no local estavam presentes duas vítimas pertencentes ao mesmo veículo, sendo que uma vitima feminina apresentava ferimentos na cabeça e fratura do membro superior direito e uma vítima masculino com ferimentos na cabeça. Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Dr Afonso Ramos.

Testemunhas afirmaram que a condutora do outro veículo foi socorrida por familiares antes da chegada dos bombeiros.

Segundo a polícia rodoviária, um dos veículos conseguiu desviar do animal, momento em que chocou-se contra uma mureta de concreto. Logo em seguida, o outro veículo atropelou o animal, que morreu com o impacto sofrido.