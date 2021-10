Causos e Violas traz Orquestra Barbarense Feminina de Violas

A Orquestra Barbarense Feminina de Violas mostrará o requinte da música raiz através da destreza e da sutileza da mulher no terceiro episódio do “Causos e Viola – 20 anos de História”. Além dela, também são convidados especiais o professor José Renato Pedroso e repórter da Rádio Santa Bárbara FM, Joaquim Bueno. A transmissão ao vivo será nesta quarta-feira (6), às 20 horas, pela Rádio Santa Bárbara FM e YouTube da Secretaria de Cultura e Turismo pelo link: https://www.is.gd/causoseviola3

Disponíveis no YouTube, o capítulo anterior teve a participação especial de Wilson Franchi, Sandra Helena Calixto Guilherme, Hélio Roberto de Souza e Sebastião Serra de Oliveira. Já o primeiro episódio trouxe entrevistas com Marta Padoveze, Antonio Freire Amaral e Giovani Bonfim, além das músicas de Amaral e Antonio Mariano da Silva.

O “Causos e Viola – 20 anos de História” foi dividido em sessões às quartas-feiras e, além desta quarta, terá ainda no dia 13 de outubro, sempre às 20 horas, com transmissão em ambos locais. Além do dia 20 de outubro, data do aniversário, que acontecerá o encerramento no Teatro Municipal “Manoel Lyra” – transmitido também na Rádio e YouTube.

