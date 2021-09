Segundo episódio do “Causos e Viola – 20 anos de História” essa quarta

Segue a comemoração dos 20 anos da Orquestra Barbarense de Violas. Nesta quarta-feira (29) será transmitido o segundo episódio de “Causos e Viola – 20 anos de História”. Marcada às 20 horas, a transmissão ao vivo será pela Rádio Santa Bárbara FM e YouTube da Secretaria de Cultura e Turismo www.is.gd/youtubeculturasbo.

Esse capítulo terá a participação especial de Wilson Franchi (um dos fundadores da Orquestra), Sandra Helena Calixto Guilherme (responsável pela organização durante as apresentações), Hélio Roberto de Souza (integrante desde 2014) e Sebastião Serra de Oliveira (integrante desde 2007), com o intuito de reviver dos cinco aos 10 primeiros anos da Orquestra Barbarense de Violas e seus melhores momentos.

O primeiro episódio está ainda disponível no canal do YouTube da Secretaria. A edição trouxe entrevistas com a presidente do grupo, Marta Padoveze, um dos primeiros integrantes, Antonio Freire Amaral, e o primeiro regente, Giovani Bonfim, além das músicas de Amaral e Toninho (Antonio Mariano da Silva).

O “Causos e Viola – 20 anos de História” foi dividido em sessões às quartas-feiras, nos dias 22 e 29 de setembro, e 6 e 13 de outubro, sempre às 20 horas, com transmissão em ambos locais. Além do dia 20 de outubro, data do aniversário, que acontecerá o encerramento no Teatro Municipal “Manoel Lyra” – transmitido também na Rádio e YouTube.

Causos e Viola – 20 anos de História

2º episódio

29 de setembro, às 20 horas

Rádio Santa Bárbara FM: www.santabarbara.sp.gov.br/sbfm/

YouTube da Secretaria de Cultura e Turismo: www.is.gd/youtubeculturasbo