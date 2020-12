Cauê Macris deve assumir Casa Civil

O deputado estadual Cauê Macris (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deve ser nomeado secretário estadual do governo João Doria (PSDB), provavelmente na Casa Civil. A informação foi publicada na coluna Painel da edição desta quinta-feira (03) do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, Cauê tem dito a aliados políticos que a nomeação deve sair “em breve”.

A coluna lembra que o atual titular da pasta é o ex-ministro Gilberto Kassab (PSD). Ele foi nomeado pelo governador Doria no início de 2019, mas teve que se licenciar antes mesmo de assumir, para se defender de denúncias de corrupção em investigação da PF após delação da J&F. Em nota, o gabinete do presidente da Alesp apenas comentou que “isso é apenas especulação e que o fato não procede”.

Ainda segundo o jornal, o líder do governador João Doria na Assembleia, deputado Carlão Pignatari (PSDB), é o favorito para assumir a presidência da Alesp, em eleição que acontece no início de 2021.